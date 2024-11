Metacritic reagerer på anmeldelse av bombing av Dragon Age: The Veilguard

HQ

Dragon Age: The Veilguard har ikke engang vært ute i en uke, men med tanke på den konstante samtalen den skaper, skulle man tro at vi går over år med diskurs her. Noen er veldig glade for å se den anerkjente serien tilbake, mens andre ser det som en skuffelse. Så har du den veldig høylytte mengden som kaller det Woken Age: The DEIguard.

Steam-anmeldelsene for spillet gjenspeiler tilstedeværelsen av denne mengden noe, men med tanke på at du faktisk må kjøpe og spille spillet for å anmelde det på Steam, er det mindre av tilstedeværelsen av anti-wokies rundt. I stedet finner du dem på Metacritic, hvor det er en haug med brukeranmeldelser som gir spillet terningkast 0 mer for dets politikk enn for spillets gameplay, presentasjon, historie osv.

I et svar til Eurogamer har Metacritic skissert sine tanker om anmeldelsesbombingen. "Vi tar tillit og sikkerhet på nettet veldig seriøst på alle nettstedene våre, inkludert Metacritic," sa en talsperson. "Metacritic har et modereringssystem på plass for å spore brudd på bruksvilkårene våre. Teamet vårt gjennomgår hver eneste rapport om misbruk (inkludert, men ikke begrenset til rasistiske, sexistiske, homofobe, fornærmelser mot andre brukere osv.), og hvis det forekommer brudd, blir anmeldelsene fjernet."

Så i tilfeller der det brukes nedsettende ord eller annet nedsettende språk, vil anmeldelsen gå ned, men ellers vil brukerens poengsum på Metacritic sannsynligvis ikke endre seg.

Hva synes du om anmeldelsesbombingen? Rettferdig eller meningsløs?