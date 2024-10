Metafor: ReFantazios menyer er vakre, men de har en pris

HQ

Få gjør det bedre enn Atlus når det kommer til UI-design, og selv om Metaphor: ReFantazios menyer kanskje er en liten del av den generelle sjarmen (sjekk ut anmeldelsen vår her hvis du vil vite hva annet vi elsket med spillet), forårsaket de ganske mye trøbbel.

I en samtale med The Verge forklarte spillregissør Katsura Hashino hvorfor menydesignet rett og slett er irriterende. "Generelt er måten de fleste spillutviklere lager brukergrensesnitt på, veldig enkel. Det er det vi også prøver å gjøre - vi prøver å holde ting enkle, praktiske og brukbare. Men kanskje er grunnen til at vi har oppnådd både [funksjonalitet og skjønnhet] at vi har unike design som vi lager for hver eneste meny," begynte han.

"Dette er faktisk veldig irriterende å gjøre. Vi har separate programmer som kjører for hver av dem også. Enten det er butikkmenyen eller hovedmenyen, når du åpner dem, er det et helt eget program som kjører, og et eget design som går med til å lage det. Det tar mye tid."

Det ser ut til å være vel anvendt tid, for Metaphor: ReFantazio vinner anmeldere over hele verden. Selv om menyene ikke er den eneste grunnen til det, er det på en måte Atlus' USP å holde alt visuelt interessant.