Metal Gear Solid 4 kommer visst til PS5, Xbox Series, PC og Switch

HQ

Som jeg poengterte da Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ble annonsert var det åpenbart at flere samlinger er på vei, noe som selvsagt ga mange av oss håp om å endelig få spille Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots igjen. Dette virker nå veldig sannsynlig.

Konami sin Metal Gear-side har nemlig blitt oppdatert slik at tidslinjen for spillene nå lar oss trykke på de som er inkludert i Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 for mer informasjon om dem. Derimot finnes ikke dette alternativet for Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker eller Metal Gear Solid V: The Phantom Pain enda, noe det er en grunn til.

Da jeg hørte om den første samlingen fikk jeg også vite at Konami allerede hadde startet som smått med samling nummer to, og at denne i alle fall skal inneholde Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots og Metal Gear Solid: Peace Walker. Planen er foreløpig at denne skal komme til PC, PS5, Xbox Series og Switch mot slutten av 2024 eller starten av 2025, så vi får god tid til å kose oss med de to første Metal Gear-spillene, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater når de kommer i oktober.