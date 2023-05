Metal Gear Solid-samling kunngjort - flere på vei

HQ

Det er ikke spesielt lett å spille de fire første nummererte Metal Gear Solid-spillene i disse dager. At Konami fjernet Sons of Liberty og Snake Eater fra digitale butikker på grunn av lisensproblemer tilbake i 2021 hjalp heller ikke akkurat. Heldigvis er det i ferd med å endre seg.

Konami har kunngjort at det som kalles Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vil lanseres på "de nyeste plattformene" i høst. Denne første av tilsynelatende flere samlinger vil inneholde Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Mens selskapet ikke sier mye annet pressemeldingen høres det ut som disse ikke vil være remastere eller Substance- og Subsistence-versjonene fordi vi blir fortalt at samlingen "lar fans spille spillene som de var, som først utgitt på de nyeste plattformene". La oss håpe det ikke betyr at Konami er så grådig at den andre samlingen bare består av Metal Gear Solid: The Twin Snakes, MGS 2: Substance og MGS 3: Subsistence eller noe sånt. De kan ikke være så dumme når vi også får en Metal Gear Solid 3-remake, ikke sant?....Ikke sant?