Metal Gear Solid Δ moderniserer originale pin-up-plakater med nye bilder av de samme modellene

Som du kanskje forventer, og som seg hør og bør, er det mange påskeegg i Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Nå gjør Automaton oppmerksom på et sjarmerende et som er laget for å vise hvor lenge siden originalen, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ble utgitt.

Det handler om gravure idol-plakatene (plakater av unge kvinnelige modeller som poserer lettkledde - men ikke nakne) som var inkludert i originalen. Siden spillet tilbyr både Legacy Style og New Style, avhengig av om du vil oppleve eventyret så nær originalen som mulig eller med dagens moderniteter, benyttet utviklerne anledningen til å ha det litt moro med konseptet.

Hvis du spiller Legacy Style, forblir alle bildene av gravyridoler, men i høyere oppløsning. Velger du New Style, derimot, får du de samme modellene, men med nylige bilder. Kreativ produsent Yuji Korekado forklarte i Famitsu at de hadde bedt de originale modellene om å sende inn nye, stilige bilder av seg selv. Noen "poserte nok en gang i badedrakter og fasjonable kostymer, andre leverte familiebilder."

Det er en morsom måte å vise at det faktisk er over to tiår siden vi spilte Snake Eater for første gang. Sjekk ut dette korte YouTube-klippet for en sammenligning.

Hva synes du om denne tilnærmingen - og ikke glem å lese anmeldelsen vår?