Metal Gear Solid Δ-produsent vil gjerne jobbe med Hideo Kojima

Konami har gitt ut en ny videoserie kalt METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE, som promoterer den kommende utgivelsen av Metal Gear Solid 3-remaken Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Her blir nøkkelpersoner i produksjonen stilt spørsmål fra fansen, og det er en forbløffende ærlig video. Produsenten Noriaki Okamura erkjenner at Konami har et noe frynsete rykte på Metal Gear Solid etter Hideo Kojimas avgang, og deler sine reaksjoner på de skarpe tilbakemeldingene han har fått fra fansen.

Med sitater som "Metal Gear er dødt, og det var dere som drepte det" og "Dere kan ikke engang gjøre en enkel remaster", må det ha vært en ydmykende opplevelse for Okamura. Teamet virker imidlertid ved godt mot, og forutsatt at Kojima strekker ut den olivengrenen, vil de gjerne jobbe med serieskaperen i fremtiden.

På spørsmål om han ville være åpen for å samarbeide med noen av de opprinnelige teammedlemmene, sa Okamura "Vel, det er ikke min oppgave å svare på vegne av noen utenfor selskapet, eller å gjette hva de måtte mene om det. Men bare for å snakke for meg selv, personlig, vil jeg ikke ønske noe bedre enn å jobbe med Kojima og resten av teamet igjen. Hvis det kunne skje, ville det vært en drøm."

Okamura avslutter med å si at han er klar over at folk kanskje har gått videre, og at ansvaret for å lage et godt spill hviler helt og holdent på det nye teamets skuldre.

Om denne ærlige tilnærmingen er nok til å gjenopprette tilliten til Metal Gear gjenstår å se, men det ser i hvert fall ut som om teamet har tenkt å satse langsiktig.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater er satt til en utgivelse i 2025.