Metal Gear Solid Δ: Snake Eater avduker andre trailer på Tokyo Game Show

Neste år får vi gjenoppleve en av de beste stealth-actionhistoriene i videospillhistorien. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater kommer i 2025, og Konami ville ikke gå glipp av Tokyo Games Show som finner sted i disse dager for å presentere en ny trailer for spillet.

Mens vi har sett tilbake på ikoniske scener fra spillet som Konami og Kojima opprinnelig ga ut på PS2 i 2004, setter denne gjennomgangen av Mission Virtuous oss tilbake i skoene til Jack/Snake, en CIA-soldat fra spesialenheten med kodenavn Fox som drar inn i Sovjet-Russland for å hente ut forskeren Sokolov, som har utviklet et dødelig våpen kjent som Shagohod, forløperen til Metal Gear-prosjektet.

I traileren får vi se Snakes berømte landing i den russiske jungelen, i tillegg til et glimt av The Boss, Volgin, Ocelot og en første titt på Eva. Det er unødvendig å si at denne nyinnspillingen ser bedre og bedre ut for hver dag, og er en av de store ubekreftede utgivelsene som forhåpentligvis vil ta sin plass vekk fra den travle februar 2025 som er i ferd med å forme seg.

Du kan sjekke ut den andre traileren for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater nedenfor. Tittelen kommer til PS5, Xbox Series og PC.