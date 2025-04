Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ESRB-klassifisering antyder at det vil beholde originalens NSFW-innhold

HQ

I august får vi oppleve en klassisk Metal Gear Solid-tittel nok en gang med modernisert grafikk, gameplay og mer. En ting Virtuos ikke ser ut til å ha endret i Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, er Demo Theater.

I det originale spillet er Demo Theater et opplåsbart ekstramateriale som lar deg se alle spillets mellomsekvenser med et kamera som du styrer fritt. Peep Demo Theater låses opp ved å få alle de andre scenene i Demo Theater, noe som krever flere gjennomspillinger.

Via VGC har dette ekstramaterialet - som viser den kvinnelige spionen Eva i undertøyet - blitt beskrevet i ESRB-klassifiseringen for spillet. "Spillet inneholder noe suggestivt/seksuelt innhold", står det i vurderingen. "En mann som beføler en kvinnes bryster, nærgående kameravinkler av dyp utringning, en karakter som kort beføler en manns skritt, et Peep Demo Theatre som gir spillerne mulighet til å se scener av en kvinnelig karakters kropp fra et førstepersonsperspektiv."

Denne funksjonen kan skape en del kontrovers, men den vil sannsynligvis også få støtte fra spillere som ønsker at alt fra det originale spillet skal være med i nyinnspillingen. Vi får se om Peep Demo Theater er like NSFW som det var i det originale Snake Eater.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Snake Eater slippes for PS5, PC og Xbox Series X/S den 28. august.