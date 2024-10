Metal Gear Solid Δ: Snake Eater har nye replikker

HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater er nesten en 1:1 gjenskapning av det originale Hideo Kojima-spillet, med samme kart, samme historie og til og med samme stemmeskuespill. Det vil imidlertid være nye replikker fra hovedrolleinnehaverne, ifølge en skuespiller.

Først var det skuespilleren Jim Piddock, som ga stemme til Major Zero, som bekreftet at "de er om bord". "Noen nye innspillinger med originalen. Jeg ER Major Zero og vil alltid være det. Over og ut."

Han svarte på spørsmål fra en bruker og bekreftet at Lori Alan, som ga stemme til The Boss, også hadde kommet tilbake (takk, GamingBolt).

Den litt skuffende nyheten er at denne bekreftelsen sannsynligvis kontekstualiserer ryktet om at David Hayter var tilbake som Snake, noe han antydet på mediekanalene sine, og mange fans antok at han snakket om et fremtidig prosjekt, gitt at nyinnspillingen for det meste kommer til å bruke gamle stemmeopptak.

Uansett er det gode nyheter at originalbesetningen er tilbake 20 år senere, selv om det bare er for noen få replikker. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater slippes neste år.