Metal Gear Solid Δ: Snake Eater har to grafiske innstillinger

Den kommende nyinnspillingen av Metal Gear Solid 3: Snake Eater bommer dessverre på 20-årsjubileet med noen måneder, men spillet ser like bra ut uansett. VGC fikk nylig muligheten til å ta en nærmere titt på det tilsynelatende nydelige spillet, og kan derfor fortelle oss hvilke grafikkinnstillinger som tilbys.

Det viser seg at det finnes to moduser, en med fokus på grafikk og en der bedre ytelse belønnes. Førstnevnte kjører på 4K og 30 bilder per sekund, mens sistnevnte er 1080p og 60 bilder per sekund. Denne siste kan virke uventet lav, men det er et tilsynelatende krevende spill som også er utviklet med den noe tunge Unreal Engine 5, så det må likevel sees på som et akseptabelt kompromiss.

Hva vil du velge å spille når det er lanseringstid for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater?