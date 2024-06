Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ser pent ut i gameplaytrailer

HQ

Undertegnede likte det Konami og Virtuos viste av Metal Gear Solid 3-remaken i oktober, men det var i hovedsak filmatiske sekvenser. Heldigvis ser ikke selve spillet dårlig ut heller.

For selv om det ikke er helt på høyde med Resident Evil 2 og slik gir denne første gameplaytraileren for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater meg lyst til å spille denne oppgraderte utgaven av klassikeren så snart som mulig. Derfor er det litt skuffende at vi fortsatt ikke har hørt noe om lanseringsplanene. Heldigvis kommer det en håndfull etterlengtede spill i høst og tidlig neste år som vil fylle ventetiden.