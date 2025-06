Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vil ha en ny flerspillermodus kalt Fox Hunt

HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater lanseres i sommer på PS5, Xbox Series X/S og PC, den 28. august. Vi vet at det blir en svært trofast nyinnspilling av PS2-originalen fra 2004 (noe som ikke er en dårlig ting i seg selv, men en liten skuffelse hvis du forventet noe nytt, ettersom det ser nesten identisk ut, bortsett fra bedre grafikk og kontroller).

Konami hadde imidlertid en overraskelse: en flerspillermodus kalt Fox Hunt, som ble kunngjort i dag under Konami Press Start-showcase. Det er en helt ny flerspillermodus, ikke relatert til Metal Gear Online, og den består av et "gjemsel og søk" -stilspill, mer enn bare et skytespill, ved hjelp av stealth- og overlevelseselementene som finnes i basisspillet.

Spillet kommer også med noen nye moduser som er eksklusive for noen få plattformer, inkludert Snake vs. Bomberman på Xbox Series X/S og Snake vs. Monkey (fra Ape Scape) på PS5 og Steam. Du kan se de første detaljene om disse modusene på Konami Press Start-showcase (starter kl. 4:00).