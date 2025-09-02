Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tilbyr ujevn ytelse på konsoll, men Xbox Series X har en tendens til å være best

HQ

Hvis du noen gang er nysgjerrig på hvordan ytelsen til et spill former seg før du kjøper en tittel, er det alltid ideelt å vente på Digital Foundrys analyse. De smarte klossene setter rutinemessig spill på prøve på en rekke plattformer for å avgjøre hvor et spill kjører best, og neste emne har vært Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, nyinnspillingen av det ikoniske PS2-spillet som ble lansert i sin helhet i forrige uke (ikke gå glipp avvår anmeldelse).

I analysen kommer Digital Foundry til den konklusjonen at spillet ikke akkurat er en bemerkelsesverdig ytelseshistorie, og avslører at det sliter med å nå målet på 60 bilder per sekund i Performance Mode på Xbox Series X, PS5 og PS5 Pro. Det er til og med fall i bildefrekvensen, som har en tendens til å være mindre innflytelsesrike på XSX.

Når det gjelder oppløsningen, ser XSX ut til å slå PS5 nok en gang, med et høydepunkt på 1152p i Performance Mode mot PS5s 1080p, og et lavpunkt på 1152p i Quality Mode sammenlignet med PS5s 1080p nok en gang. Digital Foundry går til og med så langt som å merke seg at XSX slår PS5 Pro i noen tilfeller av bildefrekvens, noe som viser at Microsofts konsoll fortsetter å utmerke seg. Det er likevel noen ganger XSX blir slått av PS5, men typisk faller PS5 bak XSX.

Når det gjelder Xbox Series S, forklarer Digital Foundry at konsollen virkelig sliter, og at grensen på 30 bilder i sekundet ofte ikke nås, da den ofte faller under dette tallet. Den dynamiske oppløsningen på konsollen tar også bildet opp fra 540p til 1080p, selv om oppskaleren som brukes sliter med å levere et klart bilde som ikke er støyende eller pixelert.

I hovedsak, hvis du har tenkt å spille Metal Gear Solid Delta: Snake Eater på konsoll, er det sannsynligvis best å gjøre det på Xbox Series X for øyeblikket.