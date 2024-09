Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 legger endelig til oppløsning og kontrollinnstillinger med patch 2.0

HQ

Konami har gitt ut en ny oppdatering for Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 versjon 2.0.0. For øyeblikket er den bare tilgjengelig på Steam, men vil komme på konsoller på et senere tidspunkt.

Oppdateringen inneholder noen svært velkomne forbedringer til Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Begge spillene gjør det nå mulig å endre oppløsningen og kontrollinnstillingene, noe som endelig fikser den merkelige utelatelsen fra den opprinnelige utgivelsen.

På innstillingsmenyen er det lagt til et nytt alternativ som heter "Resolution" i begge spillene. Her kan du velge mellom to ulike presentasjoner, Original eller Adjustes, eller lage din egen. Original viser spillet i sin opprinnelige oppløsning, og Adjustes endrer den interne oppløsningen og upscalling for å vise spillet i skjermens høyest mulige oppløsning.

Kontrollinnstillingene gjør det mulig å tilordne kontroller for kontrolleren eller tastatur- og musinnstillingene dine. Disse endringene gjelder bare for det andre og tredje spillet.

Denne oppdateringen 2.0.0 for Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 er for øyeblikket bare tilgjengelig con Steam. Nylig bekreftet Konami planer om å gi ut Vol. 2, men det kan ta en stund. Definitivt ikke før Metal Gear Solid Delta: Snake Eater...