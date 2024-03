Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 nå tilgjengelig i fysisk form på PS4

HQ

Fans av fysiske utgaver i Europa har en stor seier å feire i dag. Konami har kunngjort at boksversjonen av Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 til PlayStation 4 nå er i salg.

Den digitale versjonen av spillet kom i oktober i fjor (sjekk anmeldelsen vår her), men fansen i EMEA-regionen (Europa og Midtøsten) har hele tiden bedt om at det også skulle komme en plateversjon til den gamle generasjonen, og nå blir de fornøyd. Denne fysiske utgaven vil bare bli utgitt her, så det er også en god mulighet til å sikre seg et unikt eksemplar til samlingen.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 er tilgjengelig for 59,99 EUR, selv om det i skrivende stund er 8 % avslag på Amazon.