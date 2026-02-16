Metal Gears Solid Snake blir Rainbow Six: Siege X sin neste karakter

HQ

Den årlige Six Invitational-turneringen for konkurrerende Rainbow Six: Siege X har kommet til en slutt, og dette betyr naturlig nok at utvikleren Ubisoft Montreal har delt et glimt av hva det neste året har for det taktiske skytespillet.

År 11 kommer til å bli et annet stort år, og det vil bli fremhevet av ankomsten av en av spillets mest ikoniske karakterer. Ubisoft og Konami samarbeider om å bringe Solid Snake til Rainbow Six: Siege X som den neste spillbare karakteren. Den taktiske spionveteranen kommer som en del av den første sesongen av Year 11 som begynner 3. mars, en sesong kjent som Operation Silent Hunt, og tar med seg sin karakteristiske Tacit .45 halvautomatiske pistol til spillet med sin integrerte lyddemper, og tilbyr gameplay sentrert rundt "stealth, smidighet og taktisk intelligens, og tilbyr verdifulle rekognoseringsevner for angripende spillere for å få overtaket i en kamp." <em>Solid Snake har også fått stemme av den legendariske David Hayter i Rainbow Six.

HQ

Utover Solid Snakes debut, vil sesong 1 også bringe en ny 1v1 Arcade-modus til spillet som en del av et to uker langt tidsbegrenset arrangement. Dette er på toppen av en Redacted-begivenhet som ser Snake og Zero (Sam Fisher) kombinere for å lede et crack-team av operatører i et oppdrag for å gjenopprette stjålne data. Til tross for at modusen bare ble lansert med Rainbow Six: Siege X, Ubisoft har også til hensikt å fjerne Dual Front-modus i løpet av sesong 1, slik at utviklingsteamet kan <em>"fokusere på kjerneopplevelsen 5v5."

Ser vi utover sesong 1, vil sesong 2, 3 og 4 hver bringe ytterligere innhold til spillet, med hele veikartet med planer for år 11 tilgjengelig nedenfor. Noen av de viktigste punktene er at Dokkaebi blir omarbeidet i sesong 2, et kart fra Vegas-tiden kommer kalt Calypso Casino, en ny Defender kommer i sesong 3, og en mer avansert Operator Progression-funksjon er også på vei.