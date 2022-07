Metallica hyller Stranger Things-scene

HQ

For knapt en uke siden ble andre del av Stranger Things sesong 4 sluppet, med to lange (og utsøkte) episoder. De som har sett dem har selvsagt fått med seg at Metallicas låt Master of Puppets var med i den siste episoden, og nå hyller bandet den fantastiske scenen.

"Måten The Duffer Brothers har inkorporert musikk i Stranger Things har alltid vært på toppnivå, så vi var overbegeistret for at de ikke bare skulle inkludere "Master of Puppets" i serien, men å ha en så sentral scene bygget rundt den. Det er en utrolig ære å være en så stor del av Eddies reise og igjen å være i selskap med alle de andre fantastiske artistene som benyttes i serien", skriver bandet.

Det er ingen tvil om at musikk er en viktig del av serien, og forrige måned kunne vi også rapportere at Kate Bush, takket være låta "Running Up That Hill" som er en sentral del av sesong 4, er nummer én på singellistene etter hele 37 år.

Hva synes du selv?