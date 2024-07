Metaphor presenterer prologen og hovedpersonene i et eget panel på Anime Expo

HQ

I Europa er fokuset nå kanskje på fotball- og basketballkonkurranser, men på den andre siden av havet stopper ikke begivenhetene, og i disse dager finner Anime Expo sted i Los Angeles, der spillselskaper også benytter anledningen til å promotere og presentere noen av sine kommende titler. Atlus ønsket ikke å gå glipp av muligheten til å presentere et nytt panel dedikert til Metaphor: ReFantazio, med fokus denne gangen på handlingen, presentasjonen av dens verden og hovedpersonene, både gode og skurker. Denne presentasjonen ble ledsaget av historietraileren, som du kan se nedenfor.

Spilldirektør Katsura Hashino var fortelleren til en tredje Metaphor Showcasehvor han gjennomgikk historietraileren, de åtte stammene som utgjør United Kingdom of Euchronia, karakterene som vil følge hovedpersonen på reisen og dens viktigste arketyper. Ikke alle av dem er avslørt, så det vil bli en presentasjon senere denne måneden der historien vil bli utforsket mer i dybden.

I gjennomgangen av relevante lagkamerater og sidekicks har vi sett mer av feen Gallica (hovedkompanjong og guide for eventyret), More (arketypetilpasningsekspert, hans rolle ligner mye på Igor i Persona-serien), Grius (en veteran kampsportekspert), Strohl (kriger-arketypen) og More (kriger-arketypen), Strohl (kriger-arketypen), Hulkenberg (et tidligere medlem av den kongelige garden med ridder-arketypen), Heismay (et gnagerlignende vesen med tyv-arketypen), Neuras (skytter-arketypen) og Junah (maskerte danser-arketypen).

Som om ikke det var nok, har Hashino også bekreftet at vi vil få daglige oppdateringer på Atlus' YouTube-kanal med små godbiter. Et enormt promoteringsfremstøt for deres mest ambisiøse tittel til dags dato.

Metaphor: ReFantazio Prolog

Som en siste merknad har Metaphor: ReFantazio live stream presentert de første øyeblikkene av spillet med den filmatiske scenen der vi møter Louis og Forden, to av hovedpersonene som utgjør den store historien i spillet og i prinsippet de viktigste antagonistene for vår karakter. I kjølvannet av ustabilitet etter mordet på kongen og angrepet på kronprinsen, vil begge personene prøve å ta kontroll over Euchronia, hver på sin måte. Sjekk ut prologen på Metaphor: ReFantazio nedenfor.