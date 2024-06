Metaphor: ReFantazio endrer stemmeskuespiller i siste liten

HQ

Japan ser ut til å ta upassende oppførsel fra kjente personer på alvor. Bare i år har vi sett flere skandaler der stemmeskuespillere i anime-serier har hatt forhold til fans eller utnyttet populariteten deres til å underkue dem, og til og med gått så langt som til mishandling. Og i lengre tid har det vært nulltoleranse mot dette. Nå har det også nådd videospill.

Atlus har i en offisiell uttalelse informert om at stemmeskuespilleren Toru Furuya har blitt fjernet fra det kommende Metaphor: ReFantazio, etter å ha blitt anklaget for å ha fysisk mishandlet en kvinne han var i et forhold med, og til og med fått offeret til å spontanabortere. Skuespilleren har også blitt fjernet fra sin nåværende rolle i Detective Conan-serien, og du vil også kjenne igjen stemmen hans i rollene som Yamcha (Dragon Ball) og Sabo (One Piece).

Atlus har også kunngjort at de vil gjenskape rollen hans (som har vært holdt hemmelig) i juli, slik at alle replikkene hans kan spilles inn i tide til utgivelsen av Metaphor: ReFantazio den 11. oktober.

Takk, Animenewsnetwork.