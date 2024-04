Metaphor: ReFantazio får en Collector's Edition

HQ

Under Atlus' store presentasjon av Metaphor: ReFantazio sent i går fikk vi endelig en bedre titt på det kommende eventyret, som ser ut til å være et virkelig spennende rollespill som blander middelaldertemaer med elementer fra Persona og spektakulær design.

Vi har allerede vist deg traileren som ble sluppet i går, men Atlus har også lagt ut en Collector's Edition av spillet, med massevis av ekstrautstyr som en kunstbok, et stoffkart, et steelbook-etui og noen kosmetiske gjenstander i spillet.

Nedenfor kan du se hva du får ved å kjøpe denne versjonen i stedet for standardutgaven.