Metaphor: ReFantazio regissøren ønsker å gjøre den til en franchise

Etter den enorme suksessen til Metaphor: ReFantazio, forventet nok de fleste at det skulle være starten på en ny spillserie for Atlus. Selv om dette virker sannsynlig, har det ikke kommet noen melding ennå, men regissør Katsura Hashino legger ikke skjul på at han ønsker å lage flere spill.

I den siste utgaven av Weekly Famitsu (via ryokutya2089) sier Hashino at selv om han ikke har noen konkrete planer for dette ennå, håper han at det vil bli en serie med tiden :

"Det er ingen konkrete planer om å gjøre Metaphor til en serie ... Jeg håper det kan bli en serie en dag."

I intervjuet spekulerer han også litt om hvilke tidsperioder som kan være aktuelle, og nevner spesielt den japanske Sengoku-perioden (mellom 1467 og 1568) som et mulig alternativ.

En potensiell oppfølger ligger sannsynligvis mange år frem i tid, men vi er overbevist om at den vil komme etter hvert.

