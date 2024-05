Metaphor: ReFantazio skal vises på Summer Game Fest

HQ

Atlus er mest kjent for den nå enormt populære Persona -serien, men også Shin Megami Tensei. De jobber for tiden med Metaphor: ReFantazio, som de sier vil være en tredje søyle for den japanske utvikleren.

Spillet kommer til PC, PlayStation og Xbox til høsten, men selv om Atlus har lettet litt på sløret i det siste er det fortsatt mye vi ikke vet om det kommende eventyret. Men tilsynelatende får vi se mer på Summer Game Fest.

Via arrangementets offisielle X-konto er det nå bekreftet at Katsura Hashino og Shigenori Soejima fra Atlus har en presentasjon på gang hvor de vil "dele nye detaljer med fansen om deres kommende tittel Metaphor: ReFantazio".

Siden duoen selv vil være til stede virker det sannsynlig at det vil være mer enn bare en ny trailer, så de av dere som er begeistret for Atlus 'nye rollespill, bør ikke gå glipp av når arrangementet starter klokken 23 7. juni.