Metro Awakening bekreftet for PlayStation VR2

Det gikk noen troverdige rykter om at Deep Silver sitt mystiske Metro-spill ville annonseres i kveldens State of Play, så overraskelsen var ikke stor selv om den var gledelig.

Vertigo Games bekrefter at de lager et PlayStation VR2-spill kalt Metro Awakening, noe som virkelig lar oss oppleve Dmitry Glukhovsky sitt gripende univers tett på kroppen. Her er et kort sammendrag av hva vi kan forvente historiemessig:

"Du spiller som Serdar, en lege som leter etter kona si i de klaustrofobiske, bestrålte metrotunnelene i det postapokalyptiske Moskva. Etter hvert som Serdar begir seg dypere inn i metroen, blir motet og tilregneligheten hans satt på prøve av de overnaturlige kreftene han møter, og det setter i gang hendelser som fører til at han våkner opp som noe helt annet..."

Når det gjelder gameplayet virker det som om vi kan se frem til Metros klassiske elementer med sniking, utnyttelse av mørke, minneverdige omgivelser og livsfarlige skuddvekslinger hvor hver kule teller. Spillet skal lanseres en gang senere i år.