Metro-utvikler 4A Games bekreftet å forbli hos Embracer etter Saber Interactive-splittelse

Mens vi må vente en lengre periode for å bedømme om Saber Interactives avskjed fra Embracer var en suksess eller ikke (selv om vi forventer at det vil være til fordel for Warhammer 40,000: Space Marine II -utvikleren), har Bloombergs Jason Schreier nå tatt til X for å merke seg at Sabers exit skulle skje i forbindelse med at Metro-utvikleren 4A Games også frigjorde seg fra Embracers klør. Dette vil imidlertid ikke lenger skje.

Det var planlagt at Sabers overgang til å bli uavhengig også skulle omfatte uavhengigheten til 4A Games og Zen Studios, men nå har Sabers administrerende direktør Matt Karch bekreftet at planen, som man håpet skulle være "bedre for alle parter" ikke vil gå videre ettersom Metro-studioet i stedet bestemte seg for å forbli hos forlagsgiganten.

Med tanke på at Embracer har tatt en hel rekke opprørende beslutninger om kostnadskutt de siste årene, er det vanskelig å se 4As lojalitet til den svenske giganten som en positiv ting akkurat nå. Selv om vi følger med og forhåpentligvis ser at dette vil komme den kommende neste delen i den populære og vellykkede actionserien til gode.