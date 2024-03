OPPDATERT: Metro-utvikler 4A Games blir værende hos Embracer etter Sabers avgang

HQ

Nylig rapporterte vi at Embracer Group ønsket å selge Saber Interactive (utgiver/utvikler av spill som Warhammer 40,000: Space Marine II, Expeditions: A MudRunner Game m.fl.) for rundt 500 millioner dollar.

I et nytt innlegg fra Embracer får vi nå mange flere detaljer om denne avgangen. Embracer har kunngjort at de avslutter all virksomhet i Russland ved å selge en rekke studioer til Saber Interactive. Avtalen for Sabers avgang er verdt rundt 247 millioner dollar.

Embracer hevder at de har solgt 38 pågående spillprosjekter og studioer som 3D Realms, Slipgate Ironworks, New World Interactive, Nimble Giant, Sandbox Strategies, Mad Head Games, Fractured Byte og Digic. Det er verdt å merke seg at dette ikke inkluderer Metro-utvikleren 4A Games, som for tiden jobber med det mange tror blir den neste store delen i serien.

Saber har fortsatt muligheten til å kjøpe den ukrainsk-maltesiske utvikleren, men det er foreløpig uvisst om det blir hos Embracer Group eller ikke. Embracer beholder også kontrollen over 13 andre prosjekter som tidligere var under Sabers kontroll.

Det ser ut til at splittelsen ikke er så ren som vi kanskje trodde, ettersom noen studioer forblir hos Embracer, mens andre blir solgt til det nylig private Saber Interactive. Vi må vente og se for å få mer konkrete detaljer om hva dette betyr for kommende prosjekter og spill.

Oppdatering

Ifølge en ny tweet fra Jason Schreier ser det ut til at Embracer ikke kommer til å beholde 4A Games. Schreier hevder at Saber overtar studioet sammen med Zen Studios, noe som er grunnen til at den totale prisen for Saber Interactive å gå tilbake til å være uavhengig blir rundt 500 millioner dollar.