Metroid Fusion inntar Switch Online neste uke

En av de best mottatte kunngjøringene på forrige Nintendo Direct var tillegget av Game Boy og Game Boy Advance til Nintendo Switch Online-tjenesten. Med et utvalg av håndholdte klassikere gir tjenesten allerede mye glede til nostalgiske spillere, så vel som de som akkurat nå tilnærmer seg den gyldne alderen for spill for første gang.

Nintendo har allerede annonsert at katalogen vil fortsette å legge til titler i de kommende månedene, og i dag har vi lært om den neste tittelen som kommer i GBA-samlingen, og det er ikke en liten en, da det er Metroid Fusion som står for tur.

Basert på seriens enorme popularitet etter den fantastiske Metroid Prime Remastered og Metroid Dread (hvorav Metroid Fusion også er en direkte prequel), vil tittelen som forteller historien om hvordan Samus Aran ble infisert med Metroid DNA av X-Parasite på planeten SR388 være tilgjengelig via Nintendo Switch Online + Expansion Pack 9. mars.

Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.