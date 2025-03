Metroid Prime 4: Beyond dukker opp under Nintendo Direct Vi får en ny titt på gameplay og en bekreftelse på et lanseringsvindu i 2025.

HQ Hvis du trodde Nintendo sparte Metroid Prime 4: Beyond til sin store Switch 2 Direct neste uke, tar du feil. Spillet dukket nettopp opp på den pågående Nintendo Direct, og tilbyr en kunngjøring som ikke bare bekrefter en utgivelsesdato i 2025, men selve tilstedeværelsen bekrefter tydelig en forpliktelse til at spillet kommer til Switch 1 igjen også. Uansett, når det gjelder spillingen, presenterer den glimt av nye evner for Samus å mestre på planeten Viewros, og erter også hvor Samus kjøpte disse nye trekkene fra, og om det er noen, eller noe, som trekker i trådene ... Vi får se sci-fi-heltinnen sprenge romvesener og tygge seg gjennom trusler mens hun overvinner miljøproblemer og hindringer, før hun møter et uvanlig og ganske eterisk vesen. Er du spent på Metroid Prime 4: Beyond?