Metroid Prime 4: Beyond er ute nå! Ifølge en reklameplakat på undergrunnen i London...

Det ser ut til at Nintendo har gjort litt av en tabbe i London, ettersom fans med ørneøyne har lagt merke til at en ny reklametavle har blitt satt opp på London Underground-stasjonen Oxford Circus, en som ser ut til å si at en massiv førstepartstittel (foreløpig uten en fast utgivelsesdato) faktisk er ute nå.

Det er Metroid Prime 4: Beyond som vi snakker om, ettersom spillet har vært gjenstand for en ny annonse som hevder at Switch og Switch 2 -prosjektet faktisk er "ute nå". Reklameplakaten ble oppdaget og avbildet av Reddit-brukeren Orchestar, og de fanget til og med plakaten i en rekke vinkler for å bevise at det ikke var et photoshoppet rop om oppmerksomhet.

Hva dette betyr er fortsatt usikkert, for selv om vi forventer at Metroid Prime 4: Beyond kommer før heller enn senere, virker det svært usannsynlig at den lanseres i juli sammen med Donkey Kong Bananza, noe som betyr at det andre tidligste alternativet vil være en debut tidlig i august mellom de forbedrede utgavene av Switch 2 Super Mario Party Jamboree og Kirby and the Forgotten Land. Et mer sannsynlig scenario ville naturligvis være en septemberdebut, ettersom spillet ville være månedens store tittel, etterfulgt av Pokémon Legends: Z-A i oktober og deretter sannsynligvis Hyrule Warriors: Age of Imprisonment i november / desember for å møte det nåværende "vinter 2025" lanseringsvinduet.

Når tror du vi kommer til å spille Metroid Prime 4: Beyond?