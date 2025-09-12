Metroid Prime 4: Beyond lanseres i desember 2025

HQ

Vi forventet å høre om lanseringsdatoen for Metroid Prime 4: Beyond på dagens Nintendo Direct, da det ærlig talt begynner å bli veldig nært for spillet å fortsatt ha sin lanseringsdato i 2025 kunngjort i år. Bekymringer til side, ankomstdatoen for spillet er bekreftet, og vi vet nå at Metroid Prime 4: Beyond vil gjøre sin store entré noen dager inn i desember.

Planlagt å ankomme 4. desember, ga bekreftelsen oss også et nytt blikk på Samus Arans radikale sykkel kalt Vi-O-La, som vil være nyttig for å utforske landet og raskt komme seg til og fra steder på planeten Viewros.

For mer om Metroid Prime 4: Beyond, ikke gå glipp av forhåndsvisningen vår fra tidligere i 2025.