LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Metroid Prime 4: Beyond

      Metroid Prime 4: Beyond lanseres i desember 2025

      Vi har nettopp blitt introdusert for Samus' fantastiske nye sykkel.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Vi forventet å høre om lanseringsdatoen for Metroid Prime 4: Beyond på dagens Nintendo Direct, da det ærlig talt begynner å bli veldig nært for spillet å fortsatt ha sin lanseringsdato i 2025 kunngjort i år. Bekymringer til side, ankomstdatoen for spillet er bekreftet, og vi vet nå at Metroid Prime 4: Beyond vil gjøre sin store entré noen dager inn i desember.

      Planlagt å ankomme 4. desember, ga bekreftelsen oss også et nytt blikk på Samus Arans radikale sykkel kalt Vi-O-La, som vil være nyttig for å utforske landet og raskt komme seg til og fra steder på planeten Viewros.

      For mer om Metroid Prime 4: Beyond, ikke gå glipp av forhåndsvisningen vår fra tidligere i 2025.

      Metroid Prime 4: Beyond

      Relaterte tekster



      Loading next content