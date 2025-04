Metroid Prime 4: Beyond Inntrykk - Kan Samus Aran styres som et Twitch-skytespill?

HQ

"Metroid vil være spillbart". Jeg våknet opp til den gode nyheten i dag før jeg deltok på Nintendo Switch 2 Premiere -arrangementet i Paris, der både det kommende systemet og et stort antall spill, gamle og nye, ventet på at vi skulle få prøve det for aller første gang. Jeg hadde forventet både Mario Kart World og Donkey Kong Bananza med tanke på utgivelsesdato innenfor lanseringsvinduet, men Metroid Prime 4: Beyond er fortsatt udatert, og Nintendo er fortsatt sjenerte i det de viser så langt, både da de fikk en full tittel og i forrige uke da de forpliktet seg til lansering i 2025, også på OG Switch.

Men dette var Nintendo Switch 2 Edition, som det allerede står på tittelskjermen. Det det betydde ved første øyekast var skarpere grafikk. Vi får selvsagt mulighet til å sammenligne versjonene side om side om noen måneder, og jeg gleder meg til å sjekke ut detaljnivået i 4K/60 bilder i sekundet på Resolution Mode, men dagens demo var forhåndsinnstilt på Performance Mode, noe som betyr 1080p/120 bilder i sekundet på kompatible skjermer. Jeg spilte på TV, mest fordi jeg også fikk prøvd ut de forskjellige kontrollmetodene.

Men før jeg snakker om kontrollene, som kanskje er det mest relevante aspektet ved den nyeste adaptasjonen av serien, la meg snakke om følelsen.

De første minuttene av Metroid Prime 4: Beyond føles akkurat som du kjenner og elsker fra den elskede Prime -serien. Det ligner litt på Metroid Prime: Remastered og Metroid Prime 3: Corruption, i og med at førstnevnte er det jeg (og alle andre fans) spilte for to år siden (med dette som en naturlig oppfølger ettersom 2-3 aldri kom til Switch) og med sistnevnte som starter med en Galactic Federation actiontung krigsførings-innledende sekvens, som er veldig lik det jeg spilte i dag i tone og tempo. Men, ja, Samus Aran beveger seg akkurat slik du forventer at hun skal bevege seg, visirene følger deg naturlig, og skyting, morphball, skanning og alle andre handlinger føles akkurat som i forgjengerne.

Så nei, jeg kan ikke fortelle deg noe om dypere utforskning, atmosfære eller intrikate gåter, slik de definerer det vi sannsynligvis elsker mest fra førstepersonseventyrserien. Men det gir mening, på samme måte som det gjorde i sin tid med Corruption på Wii, da det bruker disse 15 minuttene til å gjøre deg kjent med de nye kontrollene.

Med alt det ute av veien, kontrollene. Foreløpig tror jeg ikke jeg kommer til å spille MP4: Beyond i Mouse -modus når det slippes senere i år. I hvert fall ikke i mer enn 10 minutter i strekk. Kontrollmodusen er absolutt interessant, en fin idé for Joy-Con 2 -kontrollerne, åpenbart, og det mest nøyaktige siktesystemet serien har sett. Men, og det er et stort MEN, det ga meg litt smerter i håndleddet etter en stund. Den høyre Joy-Con (i mitt tilfelle, siden jeg er høyrehendt), er rett og slett ikke en mus, og grepet gjør at du må holde den strammere samtidig som du prøver å nå knappene og vinkle hvordan den sitter på et bord eller en musematte. Du kan sikte mer mot venstre diagonalt hvis det føles mer behagelig og naturlig, men det klikket bare ikke for meg. Når det er sagt, skjøt jeg rundt på skjermen som om det var et PC-skytespill, enten mens jeg beveget meg rundt i områdene eller mens jeg låste meg fast på fiender med ZL, og det var kolleger som likte det hele tiden. Men siden jeg ikke var den eneste som følte det slik, forventer jeg allerede nå at Nintendo lanserer en superdyr alternativ musekontroller for de som ønsker å spille desktop eller tabletop hele tiden, for presisjonen er fantastisk.

Og hvordan endrer jeg kontrollmetode? Jeg lurte også på dette. Men dette er noe jeg likte veldig godt da jeg lærte det mens jeg spilte. Jeg var bare lei av å dra "musen" rundt, så jeg løftet hånden og ... voila! Den byttet automatisk til håndholdt kontroll. Så du trenger ikke engang å bla gjennom menyer (der jeg kunne stille inn følsomhet for mus, gyro og spaker), du bare bestemmer deg for hvordan du vil tilnærme deg en bestemt seksjon på en annen måte eller bare fordi du er lei av den nåværende metoden. Med to Joy-Cons 2 i hånden spiller det som Metroid Prime Remastered på Switch 1, bare at gyrostyringen virker mer responsiv, nøyaktig og jevnere, selv om den aldri vil bli like rask som Wiis kamerabaserte peker. HD Rumble 2 føltes i mellomtiden enda bedre og mer nyansert, på samme måte som de større pinnene.

Ved å bruke begge kontrollmetodene gikk jeg gjennom flere rom og støttet kjempende Galactic Federation soldater mot Space Pirates, og gjorde også litt skanning (X) og morphballing (Y) rundt. Jeg hadde Space Jump ulåst for mine vanlige hopp (B eller L), samme knapp som Boost for min Morphball (Y). Jeg skjøt målsøkende missiler med R, og den vanlige strålen med enten A eller ZR, som var den samme for å slippe Morphball bomber eller for å lade strålen din for å tiltrekke seg pickuper. Jeg fikk til og med min første Energy Tank, beseiret en stygg miniboss kalt Aberax, og møtte en av skurkene, et kjent fjes jeg kjente igjen fra Metroid Prime Hunters.

To fine detaljer ved Galactic Federation -styrkene: A) I en seksjon kan du redde flere menneskeliv hvis du rydder opp raskt nok, før en Metroid-drevet Space Pirate dreper dem alle. Og B) Galactic Federation har en *puster dypt inn* tungvektsklasse golem mk-99 tobeint bemannet krigsmaskin i sine rekker, som ser like rå ut som den sannsynligvis vil være fryktinngytende når den uunngåelig faller i feil hender.

Jeg hadde dessverre ingen hodetelefoner til å sjekke om musikken føles like "Primey" som miljøene, effektene og den generelle grafikken, som for øvrig ser solid og anstendig ut, og ikke like "slående" for øynene som den offisielle key art når det gjelder fargepalett. Jeg gleder meg allerede til å forlate disse klisjéfylte romstasjonsmiljøene for å grave meg dypere ned i villmarken på Planet Tanamaar, ettersom det er der man også forventer at et Metroid Prime -innlegg skal utmerke seg.

Så ja, en kontrollfokusert demo eller intro (inkludert en ambisiøs krigslignende CGI-sekvens) som etterlot meg veldig glad for bare mer Metroid Prime som føles som Metroid Prime, men med moderne grafikk og jevnere alt. Jeg må finne en mer komfortabel måte å få Mouse -modus til å fungere, men foreløpig gleder jeg meg til å spille det på Switch 2 med sticks + gyro forhåpentligvis snart. Det er Cosmic Year 20X9, men det er 2025 i den virkelige verden, og det er på tide at vi får en ny Prime.