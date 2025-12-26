Metroid Prime 4 er en direkte oppfølger til Super Metroid, men foregår i en annen dimensjon.

HQ

Du er sikkert en Nintendo-ekspert. Du kan nesten vedde din høyre hånd på at du kan forholde deg til hele tidslinjen i The Legend of Zelda-serien, ikke sant? Hei, vent litt, ikke løp din vei ennå...

Ikke vær redd, vi vet at Nintendo noen ganger ikke helt får tidslinjene til å stemme i spillene sine, og spesielt ikke i de mest gjenkjennelige franchisene deres. Det er ikke det at det er spesielt relevant heller, ettersom det som alltid har hatt forrang i nesten alle selskapets utviklinger er gameplay over en lang og dyp fortelling. Og nå har vi fått bekreftet at denne forvirrende kronologien også har smittet over på Metroid-franchisen, nærmere bestemt med Metroid Prime 4: Beyond.

Som vi nevnte tidligere i dag da vi diskuterte Retro Studios' problematiske utvikling, publiserte Famitsu et intervju i sin japanske papirutgave denne uken (som har blitt oversatt på Famiboards), der Nintendo-ansatte (antagelig den tradisjonelle forbindelsen til Retro Studios, produsent Kensuke Tanabe), også oppdaterer oss på den offisielle kronologien til Metroid-serien. Famitsu-intervjueren spør forsiktig om Metroid Prime 4: Beyond er satt etter hendelsene i Metroid: Federation Force, men Nintendo-ansatte gir et overraskende nytt svar :

"Det er satt etter Super Metroid og før Metroid Fusion. Men siden Samus har hoppet inn i en annen dimensjon hinsides tid og rom i dette spillet, trenger du ikke å bekymre deg for tidslinjen i fremtiden. Vi har bevisst lagt det opp på den måten. Vi ønsket å skape et fritt og unikt miljø for Metroid Prime uten å påvirke 2D Metroid-serien."

Så der har du det, "Beyond" er et nytt tidsskille i Nintendos spillhistorie, og samtidig en direkte oppfølger til Super Metroid (for mange det beste spillet i serien, etter Metroid Prime). Er du fornøyd med Nintendos avgjørelse?