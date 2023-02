HQ

Da Nintendo valgte å annonsere, og i prosessen lansere, en remaster av GameCube-mesterverket Metroid Prime onsdag kveld skal jeg innrømme at jeg gjorde en liten nerdete seiersdans i ensomheten. Vi snakker ekstremt offbeat og mange ukontrollerte bevegelser med lemmer som går overalt, og det var nok heldig at det var så sent på kvelden og mørkt ute siden jeg forestiller meg at synet ville ha fått naboene mine til å ringe både politiet og eksorsistutførende prester.

For jeg var veldig glad for å høre at Metroid Prime er tilbake i rampelyset, og det er i tillegg viktig å fortelle deg at jeg har ekstremt sterke følelser for denne perlen. Samus Arans 3D-debut etter tross alt av min mening ett av de beste spillene gjennom tidene, og det er egentlig bare Dark Souls og The Legend of Zelda: Ocarina of Time som jeg tror topper dette mesterverket blant alle de hundrevis av eventyrene jeg har spilt gjennom årene.

20 år har gått, men magien forblir.

Med andre ord, jeg elsker Metroid Prime, og etter å ha tilbrakt mye tid med Metroid Prime Remastered er det ingenting som har fått meg til å ville endre den oppfatningen i det hele tatt. Fordi dette fortsatt er et latterlig godt eventyrspill 20 år senere, og alt som gjorde originalen så strålende på begynnelsen av 2000-tallet er intakt i denne nyutgivelsen mens grafikken har blitt polert for å gjøre opplevelsen enda mer levende. Nei, vi snakker absolutt ikke om en direkte nyinnspilling her på samme måte som Resident Evil 2 eller Final Fantasy VII, men på en eller annen måte spiller det ingen rolle ettersom kildematerialet fortsatt er av så utrolig høy kvalitet i dag.

For eksempel spilte jeg gjennom GameCube-versjonen for noen år siden, og det som alltid har gjort Prime så udødelig etter min mening er at det alltid har stått på et solid fundament av enestående og tidløst design i både estetikk og spillmekanikk. Nivåene og tempoet er nesten perfekt fra start til slutt, og du har alltid lov til å brenne din egen sti mens utviklerne sakte veileder deg som spiller mot hovedmålet. Legg til den hardtslående atmosfæren og den snikende følelsen av å være alene (uten å føle deg svak og sårbar for den saks skyld) på en fremmed planet, og det er ikke noe bedre tredimensjonalt Metroidvania-eventyr, og Retro Studios jomfrusatsning er på mange måter fortsatt bransjeleder i denne sjangeren til tross for at den er to tiår forbi sin tid.

Mange små tillegg som oppdaterte modeller, mer detaljerte teksturer og nyopprettede effekter bringer verden til liv.

Men hvis originalen fortsatt er så sinnsykt god, hvorfor skulle du være interessert i en remaster?

Det er et legitimt spørsmål å stille når du er pålagt å punge ut med 449 kroner, og i all ærlighet tror jeg fortsatt du kan plukke opp din gamle GameCube-konsoll og spille gjennom originalen uten å gå glipp av noe av den generelle glansen. Når det er sagt er Metroid Prime Remastered en fenomenal nyutgivelse av et allerede mesterlig spill, og det er også utvilsomt den beste måten å oppleve dette mesterverket på i dag. Den mest åpenbare oppgraderingen er selvfølgelig det visuelle, og her har Retro virkelig gjort en fantastisk jobb med å få de gamle modellene til å føles levende og moderne igjen.

For det utrente øyet kan selvfølgelig endringene virke trivielle, men for de som har spilt gjennom denne klassikeren utallige ganger, skiller justeringene seg virkelig ut med ekstra klarhet, og overalt er det nye små detaljer å oppdage. Bare det faktum at du nå kan se klare inskripsjoner langs veggene i Chozo Ruins, eller at alt skrapmetallet inne i romstasjonen faktisk ser ut som individuelle objekter i stedet for klumpete firkanter tilfører opplevelsen utrolig mye. De forsterkede teksturene i alt fra miljøer til fiender og fauna får deg også til å stoppe flere ganger for å se nærmere på dem, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har latt et monster ta tak i mitt virtuelle jeg bare fordi jeg ønsket å undersøke anatomien litt nærmere.

Velkjent, men nytt på samme tid.

Belysningen har også fått en stor oppdatering, og nok en gang lyser disse små raffinerte detaljene opp hele opplevelsen på en utmerket måte. Å se lysstrålene slynge seg gjennom søylene inne i nevnte Chozo Temple er en fest for øynene, og det er like hyggelig når du først setter foten blant de regnvåte klippene i Tallon IV eller føler varmen fra lavaen inni Magmoor Caverns .

Ytelsesmessig flyter eventyret i tillegg veldig bra med 60 bilder per sekund, og selv om jeg opplevde en og annen dukkert under i de travleste kampene er det totalt sett et veldig godt polert spill vi tilbys for Nintendo Switch. Når du spiller i håndholdt modus ser for øvrig alt fra modeller til teksturer litt skarpere ut takket være den mindre skjermen, men selv når den vises på en større TV-skjerm klarer Retro Studios å tvinge nok strøm ut av den gamle Switch-konsollen til å få Tallon IV til å føles ryddig og stilig, i hvert fall med tanke på at dette fortsatt er et oppussset GameCube-spill vi snakker om her.

Sjefene er like skremmende i dag som de var på begynnelsen av 2000-tallet.

Du kan ikke snakke om Metroid Prime uten å nevne den fantastiske musikken, og det originale lydsporet er like mesterlig i 2023 som det var i 2003. Jeg har ingen faktiske bevis for min neste uttalelse, men det føles som musikken og lydene er levert med enda mer "oomph" i denne versjonen enn hvordan det har hørtes ut før. For i likhet med grafikken føles lydbildet skarpere og tydeligere, og første gang jeg tok heisen ned til Magmoor Caverns ble jeg virkelig slått av hvor storslått dommedagskorene vibrerte ut av høyttalerne på ekte God of War-vis. Uansett hvordan du spinner det høres Kenji Yamamotos lydspor bedre ut enn noensinne, og kombinert med det fantastiske lydbildet i alt fra effekter til romdraktens følelsesladede informasjonsstemme kommer dette episke romeventyret til liv akkurat som det gjorde på begynnelsen av tusenårsskiften.

Hei Mørke, min gamle venn.

På plussiden tilbys vi også flere nye kontrollalternativer denne gangen, og i tillegg til de klassiske kontrollskjemaene fra GameCube-dagene finner vi også bevegelseskontrollalternativer, hybridversjoner og en mer standard FPS-suite der du styrer siktet med høyre spake. Kontrollene fra originalen er nok den største ulempen for mange som har prøvd å plukke opp spillet i ettertid, og det er hyggelig å se at de imøtekommer både de nostalgiske puristene som leter etter maksimal tilbakekobling til sine elskede minner, samtidig som de gir nye spillere en enklere inngangsport til å mestre. To tomler opp!

Massevis av atmosfærisk lys og stemningsfremmende detaljer.

Hvis jeg skulle dømme Metroid Prime Remastered utelukkende på tilleggene det har lagt til og hvor ekstremt respektfullt det har nærmet seg kildematerialet ville jeg sannsynligvis kaste ut en toppkarakter uten å nøle. Metroid Prime er som nevnt et mesterverk, og med oppdatert grafikk og belysning, samt forbedrede kontroller, er dette den ultimate versjonen av ett av verdens beste actioneventyr. Det er imidlertid en hake.

For uansett hvor strålende spillet kan være, og uansett hvor gode oppdateringene er, er det til syvende og sist et 20 år gammelt spill i hjertet. Vi snakker som sagt ikke om en nyinnspilling der alt er bygget om fra bunnen av, men totalopplevelsen er, på godt og vondt, den samme som den vi likte på Nintendos lilla spillkube. Å deretter kreve 449 kroner for å ta del i disse nyhetene, spesielt når de fleste av oss allerede eier det aktuelle spillet, setter en liten sprekk i rustningen. Det er absolutt ikke en rip-off på noen måte, og 449 kroner for et mesterverk kan sikkert sees på som en gave til mange, men når du også tenker på at du bare får tilgang til del én av en trilogi er det vanskelig å ikke føle seg litt gjerrig likevel.

Metroid Prime er absolutt det desidert beste spillet sammenlignet med andreplassen Echoes og den avsluttende delen Corruption, men en komplett pakke der alle tre titlene fikk samme kjærlighet og omsorg ville åpenbart vært å foretrekke, og en lignende samling som den vi fikk for Wii i 2007 ( Metroid Prime Trilogy) ville ha rettferdiggjort en høyere prislapp (og til og med en heftig full pris) på en mye mer akseptabel måte.

Samus Aran beviser nok en gang hvem den kuleste spillkarakteren i verden er.

Men hvis du ikke blir skremt av å kaste ut noen ekstra få kroner når det gjelder kjøpet er dette et absolutt MUST for spillsamlingen din. For selv om du, som meg, har spilt Metroid Prime i stykker de siste tjue årene gjør Remastered nok nye ting til å få eventyret til å føles friskt igjen.

Hvis du da er en av dem som aldri har opplevd denne perlen er dette virkelig en utmerket mulighet til å starte. Fordi Metroid Prime fortsatt er et av de beste spillene i verden, og du skylder deg selv å oppleve det på sitt aller beste i Metroid Prime Remastered.