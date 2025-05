Miami Grand Prix får kontraktsforlengelse i Formel 1 frem til 2041

HQ

Veksten av Formel 1 i USA har vært jevn de siste fem årene. FIA hadde til hensikt å tiltrekke seg en ny, stor og velstående målgruppe, noe som ville gi store seertall og nye sponsormuligheter. I 2025-kalenderen finner tre løp sted i USA: Austin (Circuit of the Ameticas, reetablert siden 2012), Miami (etablert i 2022) og Las Vegas (2023). På fredag, på randen av det fjerde Miami Grand Prix noensinne, kunngjorde Formel 1 en kontraktsforlengelse for Miami Grand Prix.

Den nåværende avtalen mellom Formel 1 og arrangøren South Florida Motorsports skulle egentlig utløpe i 2031, men de bestemte seg for at de ikke ville vente, og har kunngjort en kontraktsforlengelse, noe som betyr at Miami Grand Prix vil være i kalenderen til minst 2041-sesongen. Dette gjør det til den lengste pågående kontrakten for et Formel 1 Grand Prix, og overgår Australia, som avsluttes i 2037.

"Å forlenge denne avtalen til 2041 er en strategisk milepæl av enorm betydning, som styrker vår tilstedeværelse i Amerika og konsoliderer det stadig dypere båndet med vår fanbase der, som stadig vokser og er lidenskapelig som aldri før", sier F1-sjef Stefano Domenicali.

Hvorfor hater mange mennesker Miami Grand Prix?

Banens beliggenhet, rundt Hard Rock Stadium, hjemmet til NFL-laget Miami Dolphins, samt tennis ATP og WTA 1000-serien Miami Open, er glamorøs, men banelayouten mislikes av mange førere (førere som Lewis Hamilton, Fernando Alonso eller Max Verstappen har åpent delt sine bekymringer), og noen hardbarkede F1-fans misliker overskuddet av opptog, mye på den amerikanske måten å drive sport på.

Hvis du er interessert, her er tidene og hvordan du kan se Miami Grand Prix denne helgen. Det var der Lando Norris vant sitt første Grand Prix i fjor, og rivaliseringen innad i hans eget team har tilspisset seg...