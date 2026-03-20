Miami Open herresingle: tider for alle kampene i dag, inkludert Alcaraz mot Fonseca
Det blir den første duellen mellom João Fonseca og Carlos Alcaraz i runde 2 av Miami Open.
Den første runden av Miami Open herresingler ble spilt torsdag uten hendelser eller ytterligere forsinkelser, etter at regnværet utsatte kampene på onsdag. Det gjenstår fortsatt noen kamper i 128. runde på fredag (med start kl. 10.00 lokal tid, 15.00 CET, 14.00 GMT), blant annet Terence Atmane mot Daniel Altmaier eller Gabriel Diallo mot Wu Yibing, etterfulgt av de første kampene i andre runde (64. runde).
I dag får vi se debutene til toppspillere som Casper Ruud, Jack Draper, Taylor Fritz, Karen Khachanov, Alex de Miñaur, Alexander Zverev og Carlos Alcaraz. Høydepunktet for mane blir kampen mellom Carlos Alcaraz og João Fonseca, mellom den 22 år gamle verdensetteren og 19-åringen som har blitt hyllet som et av de største talentene i sporten i årene som kommer.
Under Indian Wells var vi vitne til den første duellen mellom Sinner og Fonseca. Italieneren, og den endelige vinneren, vant i strake sett, men begge ble avgjort i tiebreak, som endte 8-6 og 7-4. I kveld får vi se den første duellen mellom Alcaraz og Fonseca, med det ekstra presset for Alcaraz at han må vinne så mange poeng som mulig for å forsvare sin status som verdens nummer én.
Tid for kampen mellom Alcaraz og Fonseca
Kampen mellom Carlos Alcaraz og Joao Fonseca starter ikke før kl. 00:00 CET (lørdag), 23:00 GMT (fredag). Men siden det er dagens siste kamp (starter kl. 19.00 lokal tid), er det sannsynlig at den blir forsinket, avhengig av hvor lenge de foregående kampene på banen varer.
Miami Opens andre runde-kamper fredag 20. mars
Dette er resten av Miami Open-kampene som skal spilles fredag 20. mars. Alle vil ikke starte tidligere enn det tidspunktet, men kan starte senere avhengig av lengden på de foregående kampene.
- Casper Ruud mot Ethan Quinn - 17:00 CET
- Tommy Paul mot Adria Mannarino - 17:10 CET
- Arthur Fils mot Darwin Blanch - 17:20 CET
- Arthur Cazaux mot Marcelo Tomás Barrios Vera - 17:20 CET
- Matteo Arnaldi mot Alexander Shevchenko - 17:20 CET
- Adam Walton mot Sebastian Baez - 17:20 CET
- Jack Draper mot Reilly Opelka - 17:30 CET
- Alexander Bublik mot Matteo Berrettini - 18:20 CET
- Raphael Collignon mot Flavio Cobolli - 18:30 CET
- Moise Kouame mot Jiri Lehecka - 18:30 CET
- Botic van de Zandschulp mot Taylor Fritz - 18:30 CET
- Roberto Bautista mot Karen Khachanov - 18:30 CET
- Zizou Bergs mot Tomás Martín Etcheverry - 19:40 CET
- Mariano Navone mot Valentin Vacherot - 19:40 CET
- Stefanos Tsitsipas mot Alex de Miñaur - 19:50 CET
- Camilo Ugo Carabelli mot Sebastian Korda - 19:50 CET
- Carlos Alcaraz mot Joao Fonseca - 00:00 CET
- Aleksandar Vukic mot Rafael Jódar - 00:00 CET
- Luciano Darderi mot Martín Landaluce - 00:00 CET