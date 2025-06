Michael Bay skal visstnok regissere en ny Transformers-film

HQ

Man kan si hva man vil om Michael Bay som filmskaper, men han har tjent mye penger for Paramount med sine fem Transformers -filmer. Selv om mange vil være enige i at de langt fra er noen kritikersuksesser, ser det ut til at de går rett hjem hos fansen, noe Transformers tydeligvis har slitt med å gjenfinne på det store lerretet etter at de gikk videre fra Bays ledelse. Den animerte Transformers One-serien vil ikke gå videre, og det er uklart hva fremtiden bringer for den rebootede live-action-serien som teaset en crossover med G.I. Joe, og det er på grunn av dette at Bays tilbakekomst bare gjør ting enda mer forvirrende.

Det er Puck News som bemerker at Bay vil være tilbake i regissørsetet for Transformers, med en spesifikk omtale av at "Bay henvendte seg til studioet i fjor for å komme tilbake som en praktisk produsent og muligens regissør, og han har fått forfatteren Jordan VanDina til å jobbe med et manus. Det er ett av rundt fem Transformers-prosjekter under utvikling som David Ellison og Skydance vil arve hvis/når Paramount-salget blir gjennomført."

Det interessante er at Puck også bemerker at Transformers One's Josh Cooley vil forlate animasjonen for sin egen live-action Transformers film, mens det fortsatt er ideer som utforskes for G.I. Joe/Transformers crossover, noe som betyr at det kan være tre forskjellige Transformers prosjekter i produksjon i fremtiden.

Det som tilsynelatende er sikkert, er at Paramount må begynne å lage disse filmene før 2029, ellers vil de miste rettighetene til Transformers IP.

