Michael de Santa er tilbake i GTA Online: A Safehouse in the Hills

Tolv år... sug på det. Tolv lange år. Men likevel fortsetter Grand Theft Auto V og online-modusen å håve inn penger som om det ikke fantes noen morgendag. Los Santos lever videre, og Rockstar vet hvordan de skal holde spillernes interesse oppe - nå henter de nemlig tilbake en av de gamle hovedpersonene fra Grand Theft Auto V. Det er ingen ringere enn Michael de Santa som fronter det nye tillegget GTA Online: A Safehouse in the Hills.

Nyheten ble avslørt av Rockstar via sosiale medier og vil tillate spillere, akkurat som tittelen antyder, å kjøpe et stort hus blant åsene i Los Santos. Komplett med oppdrag og historie der Michael er en del av det hele. Trevor hadde sine små opptredener da GTA Online først ble lansert, mens Franklin kom tilbake i begrenset form for noen år siden.

For første gang på nesten 15 år er Ned Luke, skuespilleren som låner ut stemmen sin til Michael, tilbake i studio, og han virker minst like begeistret som Rockstar selv.

