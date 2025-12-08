Gamereactor

Grand Theft Auto V

Michael de Santa er tilbake i GTA Online: A Safehouse in the Hills

Ned Luke er tilbake for å gi stemme til hovedpersonen i Grand Theft Auto V i denne nye GTA Online-oppdateringen.

Tolv år... sug på det. Tolv lange år. Men likevel fortsetter Grand Theft Auto V og online-modusen å håve inn penger som om det ikke fantes noen morgendag. Los Santos lever videre, og Rockstar vet hvordan de skal holde spillernes interesse oppe - nå henter de nemlig tilbake en av de gamle hovedpersonene fra Grand Theft Auto V. Det er ingen ringere enn Michael de Santa som fronter det nye tillegget GTA Online: A Safehouse in the Hills.

Nyheten ble avslørt av Rockstar via sosiale medier og vil tillate spillere, akkurat som tittelen antyder, å kjøpe et stort hus blant åsene i Los Santos. Komplett med oppdrag og historie der Michael er en del av det hele. Trevor hadde sine små opptredener da GTA Online først ble lansert, mens Franklin kom tilbake i begrenset form for noen år siden.

For første gang på nesten 15 år er Ned Luke, skuespilleren som låner ut stemmen sin til Michael, tilbake i studio, og han virker minst like begeistret som Rockstar selv.

Vil du prøve det nye tillegget?

