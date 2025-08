Michael Mando kommer tilbake som The Scorpion i Spider-Man: Brand New Day

HQ

Til tross for at innspillingen av Spider-Man: Brand New Day nettopp har begynt, ser det ut til at det begynner å lekke ut detaljer om filmens handling og de største gjengangerne. Vi vet at Mark Ruffalo kommer tilbake som Hulken og at Michael Mando dukker opp igjen som The Scorpion.

Dette kommer fra The Hollywood Reporter, som også sier at vi vil få se Hulken, Punisher og Spider-Man i et stort slagsmål før de finner ut at de alle faktisk er gode. Dette er imidlertid ennå ikke bekreftet av Sony eller Marvel, så kanskje du ikke skal ha for store forhåpninger om en trippelkamp som smadrer New York helt ennå.

I løpet av helgen bekreftet Mando at han var tilbake i et Instagram-innlegg der han viste frem en skorpion-tatovering langs halsen. På Instagram-storyen sin la han også ut et kunstverk som forestiller Scorpion og Venom sammen, kanskje en forsmak på Spider-Man: Brand New Days ultimate skurk?