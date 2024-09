Michael Myers vender tilbake til Call of Duty i sesong 6 av Modern Warfare III og Warzone

HQ

Den populære begivenheten The Haunting er tilbake akkurat i tide til høsten og Halloween i Call of Duty, noe som ble bekreftet med en ny trailer som også annonserte sesong 6 av MW3 og Warzone. Blant annet dukker et svært kjent fjes opp som spillbar karakter i form av Michael Myers. Den knivsvingende psykopaten har dukket opp før i Call of Duty: Ghosts og kunne oppnås som en belønning for å fullføre en utfordring i DLC-en The Fog. I tillegg til Myers dukker også fugleskremselet fra Trick 'R' Treat og klovnen fra The Terrifier-filmene opp.

I traileren ser vi en litt mer skummel og mørk versjon av Warzone-kartet Rebirth Island, og det er også noen zombier som burde bety at vi også får spille flerspillermoduser som Infected og Hordepoint.

Sesong 6 slippes 18. september, så det er bare å slipe kjøkkenkniven frem til da. Activision vil oppdatere videre med flere detaljer før utgivelsen.