Michael Pachter: EA ønsker at Battlefield skal bli en årlig utgivelse

Michael Pachter er i gang igjen, denne gangen hevder han at Battlefield er satt til å bli en årlig utgivelse, i likhet med Call of Duty. Ifølge Pachter tok han opp ideen direkte med Byron Beede, som for tiden fører tilsyn med Battlefield-merket. Angivelig ønsker Electronic Arts at franchisen skal utgis på årsbasis, med tre forskjellige studioer som hver håndterer sine egne prosjekter samtidig.

Her er hva Pachter sa i en episode av Pachter Factor :

"Og målet deres er tre studioer som lager Battlefield på treårsbasis, slik at de kan komme til Battlefield årlig. Og han sa at det kommer til å ta fem til seks år før de får to på rad, vet du, så vi kommer ikke til å komme dit på en stund."

Hvis dette stemmer, kan Battlefield etter hvert gå over til en årlig utgivelsesmodell, selv om det kan ta opptil fem eller seks år før det blir virkelighet. Hvilken innvirkning denne strategien kan ha på franchisens fremtid er fortsatt uklart. Electronic Arts har lenge presset på for at Battlefield skal konkurrere direkte med Call of Duty. Med tanke på hvor populær betaversjonen av neste del har vært, er det kanskje ingen overraskelse at EA ønsker å bringe flere produkter på markedet. Det virkelige spørsmålet er: ville årlige utgivelser faktisk styrke Battlefield som merkevare?

Vil du se Battlefield bli en årlig utgivelse?