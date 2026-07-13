Michael skriver historie som den eneste biografiske filmen som har passert 1 milliard dollar i billettinntekter

MichaelFilmen, som skildrer Michael Jacksons tidlige liv og karriere, har blitt den mest suksessrike biografiske filmen gjennom tidene, og den første som har passert 1 milliard dollar i billettinntekter. Filmen oppnådde stor suksess på det amerikanske markedet, men tjente mesteparten av inntektene i andre internasjonale markeder.

HQ

Ifølge Box Office Mojo tjente « Michael inn 371 millioner dollar i USA, men 629 millioner dollar i resten av verden, noe som gir en total på 1 milliard dollar. Dette overgår Oppenheimers kasseinntektsrekord, som lå på 975 millioner dollar.

Michael er ikke den eneste filmen som skrev historie i løpet av forrige helg, da «Obsession» har blitt den mest innbringende originale skrekkfilmen i dette århundret, med en inntekt på 423 millioner dollar på et budsjett på 750 000 dollar.

Ellers på kinoene ser vi flere familievennlige suksesser som kjemper om kinogjengernes oppmerksomhet. «Moana» har nettopp gjort stor suksess med en debut på 95 millioner dollar, men «Toy Story 5» ligger fortsatt på toppen av barnefilmkategorien og nærmer seg selv 1-milliardersgrensen med 879 millioner dollar. Minions & Monsters» gjør det også bra, men ligger langt etter med 280 millioner dollar.