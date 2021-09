Microsoft annonserer mobilen Surface Duo 2

HQ

Microsoft annonserte i går kveld Surface Duo 2, en foldbar mobiltelefon med to 5,8-tommers PixelSense Fusion Displays som tilsammen utgjør en 8,3-tommers skjerm i tablet-størrelse. Android-enheten, som først og fremst er en telefon, er utformet med tanke på Xbox Cloud Gaming for at du skal kunne spille også på reisefot.

For å sørge for at du knirkefritt kan streame spill når du ikke er hjemme støtter Surface Duo 2 5G, og enheten har også et kamerahus med tre objektiver som kan spille inn 4K-video på begge skjermene. Alle Android-apper i Google Play Store støttes selvsagt (det er jo en Android-enhet) og den har til og med et praktisk notifikasjonsdisplay langs ryggraden som informerer deg om ting som ladestatus, innkommende samtaler og volumnivåer.

Surface Duo 2 slippes den 21. oktober 2021 og kommer til å koste $1499,99 (antakeligvis rundt 15.000 kroner i Norge). Ta en nærmere titt på den lekre enheten her.