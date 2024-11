Microsoft beklager den vanskelige lanseringen av Flight Simulator 2024

HQ

Lanseringen av det etterlengtede Flight Simulator 2024 var alt annet enn problemfri, og nå har utviklingslederen selv stått frem for å beklage innloggingsproblemene mange spillere opplevde. I en video lagt ut på deres offisielle YouTube-kanal, sa Jorg Neumann følgende :

"Dessverre, spenningen, vi visste at spenningen var høy for Microsoft Flight Simulator 2024, men ærlig talt, vi undervurderte helt hvor høy, og det har virkelig overveldet infrastrukturen vår."

Han understreket også sitt ønske om å være så gjennomsiktig som mulig med fansen :

"Igjen, selv om det var en flott lanseringsdag, vet vi at mange mennesker er frustrerte. Vi er virkelig lei oss, vi ønsker å be om unnskyldning. Denne videoen har vi laget for å være så åpne og ærlige som mulig."

Teamet hadde tidligere gjennomført stresstester med opptil 200 000 tilkoblinger, men lanseringen av spillet tiltrakk seg langt flere spillere enn forventet, noe som overveldet serverne. Jorg avsluttet med å forsikre spillerne om at de jobber hardt med å finne en løsning:

"Vi gjør vårt beste og jobber så raskt vi kan for å sørge for at alle kan gå inn."

Du kan se hele videoen nedenfor.

Opplevde du noen innloggingsproblemer med Flight Simulator 2024?