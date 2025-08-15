Microsoft bekrefter at Fable ikke vil være på Gamescom

HQ

Er det på tide å begynne å offisielt bekymre seg for Fable? Noen fans ser ut til å tro det etter at Microsoft bekreftet at spillet - opprinnelig kunngjort med en planlagt utgivelsesdato for i år - vil være helt fraværende fra Gamescom. I fjor bekreftet Microsoft at tittelen hadde blitt forsinket på ubestemt tid, og siden da har det vært radiotaushet fra utviklerne. Bekymringene har bare vokst etter årets massive oppsigelser, der 14 000 ansatte ble tvunget til å forlate sine stillinger.

Xbox ble spesielt hardt rammet, og mange frykter nå at dette også kan ha påvirket utviklingen av Fable. Nå som Gamescom er strøket som en potensiell fremvisningsmulighet, rettes oppmerksomheten mot de gjenværende store spillbegivenhetene i år. Tokyo Game Show kommer snart, men Microsoft forventes å ha en minimal tilstedeværelse der. Kanskje The Game Awards i vinter? Foreløpig kan vi bare vente - men Microsofts stillhet gir flere og flere fans følelsen av at Fable fortsatt er langt fra komplett.

Så hva tror du om Fables fremtid? Kommer vi noen gang til å få se spillet, eller er det mer sannsynlig at Microsoft velger å skrinlegge prosjektet helt?