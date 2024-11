Microsoft blokkerer den siste oppdateringen i Windows 11 for å forårsake feil i Ubisoft-spill

HQ

Operativsystemoppdateringer forårsaker noen ganger inkompatibilitet med visse spill, men det er sjelden de stopper utrullingen fordi de direkte påvirker et bestemt selskaps spill. Dette er imidlertid det som har skjedd nå med den siste Windows 11-oppdateringen og flere av Ubisofts nyeste spill.

Det var spesielt brukere av Assassin's Creed Valhalla, Star Wars Otulaws (som nettopp har blitt utgitt på Steam sammen med Wild Card DLC) og Avatar: Frontiers of Pandora som har rapportert om ulike grafiske, lyd- og ytelsesfeil, tilsynelatende forårsaket av Windows 11 24H2-oppdateringen.

Microsoft er klar over problemet og har gitt ut oppdateringsnotater for å finne en løsning på problemet i samarbeid med Ubisoft. Det er verdt å merke seg at det franske selskapets spill ikke er de eneste som er berørt, ettersom det også er rapportert om feil i Activisions Call of Duty-spill.

Ubisoft har i mellomtiden gått videre og gitt ut en hurtigreparasjon (1.4.1) for Star Wars Outlaws, i påvente av en offisiell løsning fra Microsoft.

Har du opplevd problemer med å spille spill etter den siste Windows 11-oppdateringen?

