Star Wars Outlaws: Wild Card betyr et nytt håp for spillet

HQ

Før de 5-7 timene med ekstra spilling som den splitter nye DLC-en Wild Card tilfører spillet, hadde jeg lagt ned rundt 40 timer i Star Wars Outlaws. Ja, det er ikke et spill uten feil - enda verre, det føltes som om det fortsatt hadde for mange problemer for lenge etter den opprinnelige utgivelsen i slutten av august, men likevel fortsatte jeg å spille og likte faktisk det meste av tiden min med Kay og Nix.

For til tross for det glitrende rotet, fiendenes dumme oppførsel, Vess' latterlige hopping, de sporadiske utfyllingene eller de irriterende stealth-seksjonene, fortsatte det å gi meg det det gjør best. Det fortsatte å levere den kanskje vakreste Star Wars -videospillgjengivelsen til dags dato, sin aller første åpne verden full av varierte ting å gjøre, fantastiske interaksjoner mellom rivaliserende kriminelle fraksjoner, en haug med flotte historier og design, og noen minneverdige øyeblikk, med noen av disse plussene allerede fremhevet den gang i Magnus' opprinnelige anmeldelse.

Jeg var ferdig med hovedhistorien i begynnelsen av oktober, etter å ha fullført det meste av spillets innhold og gjort noen små oppdateringer. Slutten og de siste vendingene ble dessverre ødelagt av en av de mange feilene, med romskrot som på en morsom måte klippet inn i karakterene inne i et romskip, noe som gjorde det umulig å se ansiktene deres eller hva som foregikk. Og selv da lastet jeg inn min siste lagring på nytt, så slutten, så rulleteksten, og fortsatte å spille videre, siden det bare alltid er gøy å leke med Pykes.

Dette er en annonse:

Det jeg mener med alt dette er at Outlaws helt klart ble utgitt i en uferdig tilstand, men likevel ga det meg noe av den beste Star Wars -underholdningen jeg noensinne har hatt. Dette er noe jeg også kunne ha sagt om de to Star Wars Jedi spillene, med den lille forskjellen at de drev meg til vanvidd i frustrasjon over problemene gitt deres Souls vinkling, noe som ikke skjer med den mer lettbente tilnærmingen her. Og det jeg også vil si er at Wild Card, sammen med Title Update 1.4, bringer både en samling av disse spillhøydepunktene, og bevis, eller håp, om at det bare kan bli bedre og bedre med tiden.

Og hva er Wild Card? Det starter som en Sabacc-fokusert Casino Royale -hyllest, og tar Kay, Nix og ND-5 med på en reise gjennom flere helt nye miljøer, samtidig som det resirkulerer et par gamle på en smart og sømløs måte. På denne reisen gjør innholdet sitt beste med alle spillstilene (og historiebitene) som grunnspillet har å by på, og resultatet er ganske tilfredsstillende. Det inkluderer actionfylt skyting mot både droider og biologiske raser, forfølgelser som involverer romskip og speedere, snikseksjoner som uunngåelig vil ende opp i mer blasteraction, detektivetterforskning med morsom dialog, plattformutforskning og selvfølgelig det sannsynligvis beste Sabacc-spillet du noensinne kommer til å spille.

Tilsetningen av nye elementer som hele Morenia casino-romskip-scenen, det splitter nye bunkermiljøet i Miroganas romhavn i Toshara, eller handlingen rundt Governor Thorden, Lando Calrissian og Empire-Rebellion shenanigans, sett fra Kays uavhengige POV (husk at dette er før Return of the Jedi, med opprørerne forsterket og Han Solo fortsatt nedfrosset i karbonitt og tålmodig ventende på redning fra Jabbas palass), gjør innholdet til en interessant nok frittstående historie som hele tiden er forankret i Outlaws' egenintroduserte historie og karakterer. Det er med andre ord et godt stykke sammenvevd manus og spill, med en fin balanse mellom det gamle, det nye og det kanoniske.

Dette er en annonse:

Jeg følte meg litt OP fordi jeg som sagt hadde fullført mye fra hovedspillet, noe som betydde at jeg hadde låst opp mange ekspertferdigheter og tilegnet meg naturlig dyktighet når jeg nærmet meg de forskjellige segmentene. Hele innholdet - et forsøk på å prøve å komme til Okala V-månen før andre - føltes morsomt og tilfredsstillende, om enn ikke veldig utfordrende, og til tross for en obskur løsning på et kranpuslespill, spilte DLC like glatt som Bantha-smør og la til et par av de minneverdige øyeblikkene til Outlaws -listen min.

Så hva mer er det å si? Vel, og dette gjelder for alle Star Wars Outlaws -spillere og ikke bare for de som er interessert eller vurderer Wild Card og sesongkortet, Title Update 1.4 betyr mye, men det betyr ikke at alt er løst og helt polert ennå, dessverre. Jeg ser fortsatt glitchy ting og dum oppførsel, punkter der jeg ikke kan klikke R3 for å samhandle med en NPC eller til og med å montere speederen min, og noen sprø fysikk som definitivt ikke var forårsaket av Force. Vi trenger fortsatt alt dette løst, og forhåpentligvis fortsetter teamet på Massive å jobbe hardt som de har gjort siden august for at DLC 2, A Pirate's Fortune, som slippes våren 2025 med den berømte Clone Wars Hondo Ohnaka, skal være alt det kan være.

På den lyse siden har stort sett hver eneste justering introdusert av oppdateringen vært til det bedre, og nå har vi forbedret UI / UX, gunplay, dogfights og stealth. Og selv om det helt klart føles som en ettertanke, er det en game changer å kunne bære med seg Death Troopers E-11D blasterkarabin, eller den altoppslukende TL-50 Heavy Repeater, utenfor de tidligere begrensede seksjonene, inkludert mens du kjører speeder eller klatrer på en vegg.