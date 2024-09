Microsoft er allerede i gang med å "bygge planer for 25-årsjubileet" for Halo og Xbox

HQ

Da Xbox fylte 20 år i 2001, gikk Microsoft helt ut med feiringen. Det ble laget en virkelig vellaget og uventet ærlig dokumentarserie i seks deler som fortalte historien om Xboxens reise, over 70 nye bakoverkompatible spill fra selskapets første konsoller ble lansert (mens 37 klassikere som allerede var bakoverkompatible fikk en massiv oppdatering av bildefrekvensen), Halo: Infinites multiplayer fikk en overraskende lansering og mye mer.

I november 2026 fyller Xbox 25 år, og Microsoft har tydeligvis tenkt å feire det også. Faktisk planlegger de allerede for det, drøyt to år før. I et intervju med License Global sier John Friend, sjef for Xbox gaming consumer products:

"Vi har disse enorme, fantastiske franchisene, alt fra 'World of Warcraft' - som feirer 20-årsjubileum i år - til 'Halo', 'Call of Duty', 'StarCraft' og mye mer. Vi planlegger 25-årsjubileet til "Halo" og Xbox - vi har en så rik arv og historie, og disse miljøene har vært aktive så lenge at det må feires."

Det ryktes at Microsoft er klar til å lansere sin neste Xbox i 2026 (i motsetning til Sony, har de ikke en oppgradert konsoll som PlayStation 5 Pro halvveis), som de lover skal være noe helt utrolig når det gjelder ytelse. Det ryktes også at Microsoft har en bærbar enhet på gang, noe som har blitt antydet flere ganger, og bransjens mest troverdige innsidere ser ut til å være enige om at den faktisk kommer.

Vi antar at disse konsollene vil bli lansert i forbindelse med 25-årsjubileet som en del av det. Kanskje kan vi til og med håpe på en jubileumsutgave med et design hentet fra den originale Xboxen, akkurat som Sony nå gjør med sin PlayStation 30th Anniversary-versjon av PlayStation 5 Pro? Hva tror og håper du Microsoft vil gjøre når Xbox fyller 25 år?