Microsoft Flight Simulator 2024 er "ikke et spill"

Da Asobo og Xbox Game Studios annonserte Microsoft Flight Simulator 2024 under Xbox Games Showcase tidligere denne måneden var det mange som trodde dette var en stor utvidelse til Microsoft Flight Simulator. Dette er altså ikke tilfellet, for det er et helt nytt spill...på en måte.

For under FlightSimExpo 2023 hadde utviklerne en presentasjon hvor spillets regissør, Jörg Neumann, fortalte av det å drive med brannslukking, fjellredning, varetransport og slik i Microsoft Flight Simulator 2024 ikke er de typiske videospilloppdragene vi kjenner fra skytespill og slik, så han vil fortsatt ikke kalle dette et spill:

"Vi gjorde en rekke spørreundersøkelser, og det eneste som gikk igjen hos alle [ulike typer spillere], var at folk ville ha mer å gjøre. Vi sa: 'Ok, greit nok, la oss lage slike ting'. Men vi er ikke et spill, så vi lager ikke spillaktige oppdrag i det hele tatt. Det vi gjør, er nøyaktige luftfartsaktiviteter. Vi samarbeider med mange organisasjoner over hele verden som driver med slike ting. Som driver med brannslukking, søk og redning."

Vi kan også se frem til en mye bedre klient denne gangen, som vil installere et minimum av det du faktisk trenger for å spille spillet. Dette vil ikke bare gjøre spillet mer håndterbart, men også redusere installasjons- og lastetider.