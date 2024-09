Microsoft Flight Simulator 2024 mener at du ideelt sett bør ha 64GB RAM

HQ

Microsoft Flight Simulator var et av de mest imponerende spillene vi noensinne har sett da det ble lansert i 2020, og den 19. november er det tid for oppfølgeren, Microsoft Flight Simulator 2024.

Utvikleren er fortsatt franske Asobo, men denne gangen har de i tillegg til flere forbedringer lagt til mer spillinnhold som fraktoppdrag, ambulansefly, VIP-charter, brannslukking og mye mer. I tillegg vil det selvfølgelig se bedre ut, ha bedre fysikk og så videre.

En annen ting som er bedre, er at spillet nå bare vil kreve rundt 50 gigabyte SSD-lagring, mens forgjengeren trengte rundt fire ganger så mye (og da er ikke alle verdensoppdateringene regnet med). Det er imidlertid fortsatt et ganske tungt spill, og via Instagram er PC-kravene nå avslørt.

Som alltid med Microsofts spill er dette inkludert i Game Pass-abonnementet ditt. Sjekk ut bildet nedenfor for å se om PC-en din er klar for denne ganske krevende tittelen.