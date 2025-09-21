Microsoft Flight Simulator 2024 ryktes å lande på PS5 i november

HQ

Konsolleksklusiver er i ferd med å bli en saga blott for Xbox. Vi har allerede sett tydelige tegn på dette skiftet, ettersom alt fra Indiana Jones til Forza Horizon har havnet i Playstation-biblioteket, noe som viser at Microsoft går all in på sin nye filosofi - alt er et Xbox-spill.

Mange antok at Halo ville være den neste franchisen som skulle krysse over, spesielt siden den teknisk sett allerede har dukket opp i Helldivers II gjennom DLC-innhold. Men ifølge nye rapporter er det faktisk Microsoft Flight Simulator 2024 som blir den neste tittelen som lanseres på Playstation 5, med en planlagt utgivelse i november.

Nøyaktig hva som skiller denne utgaven fra Xbox-versjonen er fortsatt uklart, selv om optimaliseringer og forbedringer kan forventes. For samlere er imidlertid det største spørsmålet om en fysisk utgave i det hele tatt vil være tilgjengelig. Tidspunktet er også spennende, ettersom det ryktede lanseringsvinduet sammenfaller med både The Game Awards og en mulig ny Playstation-utstilling - to høyst sannsynlige stadier for en offisiell kunngjøring.