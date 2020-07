Microsoft Flight Simulator får fysisk utgave med ti disker

Du ser på Annonser

Å kjøpe spill digitalt blir mer og mer vanlig, men det er fortsatt noen som foretrekker å kjøpe spillene sine fysisk.

I blant er det dog ikke helt praktisk, og et prima eksempel på det er Microsoft Flight Simulator som slippes til PC den 18. august. Den fysiske utgaven distribueres av Aerosoft, som nå meddeler at spillet ligger på ti DVDer, med premiere den 21. august. Mathijs Kok fra Aerosoft forklarer hva som ligger på diskene:



1. The simulator code itself (the 'sim') that is around pretty small in size, this is a mandatory part of the sim.

2. The world and aircraft delivered by Microsoft, (that content depends on the version (the 'content') that is around 90 GB, this is a mandatory part of the sim.

3. Optional online streamed content (this is an optional part of the sim)

4. 3rd party files (clearly fully optional)

Kommer du til å satse på den fysiske versjonen?